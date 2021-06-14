السودان يبدي اتفاقا مشروطا مع إثيوبيا

وقال، في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم: «نسبة لضيق الزمن، السودان يقبل بالاتفاق المرحلي، وفقا للشروط الآتية: أولا التوقيع على كل ما تم التوافق عليه حتى الآن».
وأضاف «عباس»: «ثانيا أن يكون هناك ضمان لاستمرارية التفاوض بعد المرحلة الأولى، وأن يكون هذا التفاوض وفق برنامج زمني محدد».
منذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا، للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تبنيه «أديس أبابا» ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميجاوات.
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