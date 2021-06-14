مقتل 50 من حركة الشباب في الصومال

ونقل التلفزيون الرسمي الصومالي عن قادة عسكريين أن «العمليات وقعت في منطقة حيران الوسطى، وشبيلي الوسطى، ومقاطعة شبيلي الجنوبية الغربية بشكل منفصل»، معلنا تدمير العديد من معاقل الحركة خلال الساعات الـ48 الماضية.
وأوضحت مصادر أن «عمليات الجيش الأخيرة ضد الحركة في منطقة «شبيلي الوسطى» أسفرت عن مقتل أكثر من 130 إرهابيا، وتحرير 6 قرى على الأقل».
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