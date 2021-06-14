سيارة تدهس متظاهرين في مينيابوليس

قتلت امرأة وجرح ثلاثة أشخاص، عندما دهست سيارة عمدا مجموعة من المتظاهرين، كانوا يحتجون على مقتل رجل أسود، على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس، حيث قتل جورج فلويد العام الماضي، على ما قالت قوات الأمن الإثنين.

وأخرج المحتجون السائق - وهو رجل أبيض - من السيارة ومنعوه من المغادرة، بانتظار وصول الشرطة، بحسب مشاهد نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي وبيان للشرطة. ونقلت متظاهرة إلى مستشفى محلي، حيث توفيت متأثرة بإصابتها.