بيدرسون يطالب بوقف إطلاق النار

أدان المبعوث الدولي للأزمة في سورية جير بيدرسون الهجوم على مستشفي الشفاء في مدينة عفرين شمال سورية، الذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين بينهم كوادر طبية، وتدمير أجزاء من المستشفى.

وأوضح بيدرسون في بيان أن هذه الهجمات المروعة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والعاملين الصحيين غير مقبولة ويجب أن تتوقف، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وأكد على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في سورية، وتحديد الجهود لإحراز تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.