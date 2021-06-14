"الصحة العالمية" تعلن خبرا سارا بشأن وباء كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، خبرا سارا بشأن وباء كورونا الذي يضرب العالم منذ ديسمبر 2019.

وقالت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، إن الإصابات بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 انخفضت للأسبوع السابع على

التوالي، وهي أطول فترة تراجع منذ بدء تفشي الوباء. إلا أن المنظمة عادت وحذرت من أن مخاطر كبيرة لا تزال قائمة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيبريسيوس إن "التراجع العالمي يخفي زيادة مقلقة في حالات الإصابة والوفاة في العديد من الدول. الزيادة الكبيرة في أفريقيا مثيرة للقلق بشكل خاص، لأنها المنطقة التي لديها أقل نسبة من الوصول إلى اللقاحات، والتشخيص والأكسجين".

ولم يذكر جيبريسيوس أرقاما عالمية أو إقليمية محددة، وعادة ما تقدم المنظمة الحصيلة الأسبوعية لجائحة كوفيد-19 في يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

وخلال اجتماعات قمة مجموعة السبع، تعهدت دول المجموعة الصناعية الكبرى بتقديم ملايين الجرعات في نهاية العام الجاري، للدول الأكثر احتياجا.

واليوم الاثنين، دعا تيدروس إلى تقديم مساعدات بشكل أسرع وبكميات أكبر قائلا "الآن، الفيروس يتحرك أسرع من التوزيع العالمي للقاحات.. أكثر من 10 آلاف شخص يموتون كل يوم".