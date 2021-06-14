«الصحة العالمية»: هذه القارة أولى بالحصول على لقاحات «كورونا»

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قال مستشار بارز في منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن القارة الأفريقية ستحظى بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات المضادة لمرض «كوفيد - 19» التي تبرعت بها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وقال بروس أيلوارد منسق مبادرة «آكت»، التي تسهل الحصول على أدوات مكافحة «كوفيد - 19»، في مؤتمر صحفي عبر «الإنترنت» من جنيف «سترون أن أفريقيا من أكثر المناطق المعرضة للخطر وأقل المناطق حصولاً على الخدمات. لذلك، ستكون الأولوية هي أن تذهب الجرعات للقارة الأفريقية بكميات كبيرة. وستتحدد الأرقام في الأسابيع المقبلة».

كانت مجموعة السبع، التي أنهت قمتها، أمس الأحد، في بريطانيا، أعلنت أنها ستتبرع بأكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد للدول الفقيرة، وفقاً لما صرح به بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني.