جونسون يعلن قراراً حاسما بشأن قيود كورونا

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بات تفشي السلالة «دلتا»، إحدى أكثر سلالات فيروس كورونا المستجد تفشياً، تشكل خطورة على الوضع الوبائي في المملكة المتحدة.

لهذا السبب، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إرجاء خططه لرفع القيود المفروضة في إطار مكافحة انتشار مرض كوفيد-19 لمدة شهر.

وأوضح، في مؤتمر صحفي «أعتقد أن من المنطقي الانتظار لبعض الوقت».

وعلل جونسون، القرار بالخطورة التي يمثلها انتشار السلالة «دلتا» التي اكتشفت لأول مرة في الهند.

وقال إنه يعتزم استغلال فترة تأجيل رفع القيود من أجل تسريع وتيرة حملة التطعيم ضد الفيروس. وأضاف "سنكون قد بنينا جدار مناعة كبيرا للغاية حول الشعب كله. وفي تلك المرحلة أثق، على أساس الأدلة التي باستطاعتي رؤيتها الآن، بأننا سنكون قادرين على المضي قدما... إلى الفتح الكامل".

بذلك، سترفع القيود يوم 19 يوليو المقبل بدلاً من 21 يونيو الجاري، كما كان مأمولاً من قبل.

وكان هذا قرار تأجيل رفع القيود متوقعاً مع زيادة الإصابات اليومية بالسلالة «دلتا» من الفيروس في المملكة المتحدة.