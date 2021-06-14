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منظمة الصحة العالمية: انخفاض أعداد المصابين بـ”كورونا” للأسبوع السابع على التوالي

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 يونيو 2021 10:42 مساءً - منذ 8 ثواني

شعار منظمة الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاض أعداد المصابين بفيروس على مستوى العالم للأسبوع السابع على التوالي.

وأكد مدير عام المنظمة تيدروس ادهانوم غبريسيوس في مؤتمر صحفي تعقده لكشف تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم، أن انخفاض الحالات لم يكن بالسرعة الكافية.

وفيما كشف مدير المنظمة أن عدد حالات الوفاة ظل كما هو طيلة هذه الفترة، أعرب عن قلقه من وضع الوباء في قارة إفريقيا.

ورأى غبريسيوس أن نقل اللقاحات عبر العالم أصبح يتم بشكل أسرع، لافتاً إلى أن وقف الجائحة يحتاج إلى تحصين 70 % من سكان العالم على الأقل، وهو ما يحتاج بحسبه إلى قرابة 11 مليار جرعة من اللقاحات .

ودعا إلى التزام كل بلدان العالم بالتدابير الوقائية الصارمة، مؤكداً أنها ستظل عنصرا ناجعا للغاية في مواجهة كل متغيرات الفيروس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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