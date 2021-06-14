صورة.. السفارة الأمريكية بالقدس تُصدر تحذيراً لموظفيها على خلفية مسيرة الأعلام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 يونيو 2021 10:42 مساءً - منذ 28 دقيقة

أصدرت السفارة الامريكية في مدينة القدس تحذيراً لموظفيها بضرورة توخي الحذر على خلفية إقامة مسيرة الأعلام في المدينة غداً، حسب ما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت الإذاعة، مساء اليوم الاثنين، أن السفارة طالبت موظفيها بمنع دخول البلدة القديمة، وإلغاء جميع أنشطتهم في القدس.

وجاءت تحذيرات السفارة على خلفية إقامة مسيرة الاعلام الإسرائيلية وتصاعد عمليات التوتر الداخلي في إسرائيل ونشر القبة الحديدية الاعتراضية في أرجاء واسعة، بالإضافة لتأهب الجيش الإسرائيلي خشية من إطلاق صواريخ من قطاع غزة .

ومن المقرر أن تتضمن المسيرة غدا الثلاثاء ،رقصة بالأعلام الإسرائيلية في ساحة باب العامود، إحدى بوابات بلدة القدس القديمة.

وبعد إلغاء المسيرة أول مرة في العاشر من مايو/أيار الماضي، ومجددا الخميس الماضي، سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنصرف بنيامين نتنياهو إلى السماح بتنظيمها قبل تصويت أمس، وفق اتفاق محدد بين الشرطة والمنظمين، وتسبّب إصرار نتنياهو على تنظيم المسيرة في اتهامه من قبل خصومه بتأجيج الوضع واتباع سياسة “الأرض المحروقة”.