8 وفيات و1563 إصابة جديدة بكورونا بالكويت

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الإثنين، تسجيل 1563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19)خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 329526، في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1828.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن هناك 172 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1464 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 311559.