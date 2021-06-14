اعتقال ثلاثة أشخاص في بابل يوهمون المواطنين بالتعيينات

بغداد - ياسين صفوان - اعلن جهاز الأمن الوطني، الاثنين، عن اعتقال شبكة من ثلاثة اشخاص في محافظة بابل يوهمون المواطنين بالتعيينات.

وقال الجهاز في بيان، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل تمكنت بعد إستحصال الموافقات القانونية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من إعتقال ثلاثة أشخاص يوهمون المواطنين بالتعيينات على ملاك وزارة الداخلية، أحدهم يدّعي انه يمتلك رتبة عسكرية في جهاز مكافحة الارهاب".

وأضاف البيان أن المعتقلين "يقومون بتزوير الكتب والأوامر الإدارية الصادرة عن وزارة الداخلية (قيادة الشرطة الاتحادية) لأجل الايقاع بالمواطنين مقابل إستحصال الاموال منهم".