إصابة جندي إسرائيلي خلال إحباط عملية تهريب على حدود الأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، اليوم الإثنين، خلال إحباط محاولة تهريب أسلحة من إسرائيل إلى الأردن في منطقة وادي عربة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "أحبطت قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة عملية تهريب أسلحة على الحدود مع الأردن حيث ضبطت القوات عددا من قطع الأسلحة واعتقلت عددا من المشتبه فيهم".

وأضاف: "رصدت القوات مشتبهًا فيه يقترب إلى منطقة الحدود من داخل الأراضي الإسرائيلية، وأطلقت النار باتجاهه"..

وتابع: "كما أصيب ضابط احتياط خلال العملية بالإضافة إلى أحد المشتبه فيهم بمحاولة التهريب، وتم نقلهما لتلقي العلاج في المستشفى، يتم الفحص في ملابسات إصابة ضابط الاحتياط".

وأعلن أنه "تواصل قوات الجيش والشرطة أعمال التمشيط بحثًا عن مزيد من المشتبه فيهم بعملية التهريب".

وكانت محطات التلفزة الإسرائيلية قالت :إن "جنديا من الجيش الإسرائيلي أصيب بجروح طفيفة إلى متوسطة خلال إحباط عملية تهريب على الحدود الأردنية في وادي عربة".

ولم توضح محطات التلفزة الإسرائيلية مصدر النيران التي أصيب بها الجندي الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن اشتباكا مسلحا وقع بين دورية أردنية وأخرى إسرائيلية على الحدود.



وأضافت الصحيفة أن الاشتباك وقع بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين، وأن أحد الجنود الإسرائيليين أصيب في الاشتباك.

وذكرت أنه ومنذ الحادث، تم إجراء تحقيق مشترك أطلقه الجيشان الإسرائيلي والأردني، لضمان عدم تكرار الحوادث من هذا النوع التي قد تنتهي بعواقب دبلوماسية.