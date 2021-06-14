شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل الأمريكية» تعد ب«التحرك السريع» في قضية مراقبة ديمقراطيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

هدد وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، الاثنين، بالتصدي لأي تسييس للقضاء، بعدما تبين أن أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس كانوا موضع مراقبة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال غارلاند في أول رد فعل منذ اندلاع الفضيحة: «يجب ألّا تمارس الاعتبارات السياسية أو أي اعتبارات أخرى غير مبررة، أي دور في قرارات المدعين العامين»، مؤكداً أن «أي إخلال بالواجب سيواجه بعواقب صارمة».

وأبلغت شركة «أبل» مؤخراً النائبين الديمقراطيين، آدام شيف، وإريك سوالويل، بأن وزارة العدل طلبت في 2017 و2018 تسليمها قسماً من بياناتهما، في إطار تحقيق حول تسريب معلومات مصنفة سرية.

وكان يشتبه في ذلك الحين بأن العضوين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب سربا إلى صحفيين معلومات على صلة بالتحقيق البالغ الحساسية حول الشبهات بوجود تواطؤ بين أوساط دونالد ترامب وموسكو.

كما استهدفت المذكرات التي وجهت إلى «أبل» حوالي 12 شخصاً من محيط النائبين بينهم قاصر، وتضمنت بنداً يحرم الكشف عنها، انتهت مدته هذه السنة، ما أتاح كشف المسألة.

ولم تثبت البيانات التي سلمت إلى وزارة العدل الشبهات حول النائبين، لكن التحقيق تم تحريكه بعد سنة، ولم يغلق إلا مع انتهاء ولاية ترامب.

وكان للكشف عن هذه المراقبة وقع القنبلة في أوساط الديمقراطيين، وطلبت وزارة العدل الجمعة من محققها العام فتح تحقيق في القضية.

وأكد غارلاند أنه «إذا أثبت التحقيق أنه ينبغي اتخاذ تدابير، فلن أتردد في التصرف سريعاً»، متعهداً بمراجعة الآليات السارية بالنسبة للتحقيقات التي تستهدف أعضاء في الكونجرس.

ومن الممكن ملاحقة نواب أمريكيين، لكن يتحتم في هذه الحالة اتخاذ تدابير حيطة، وعلى المدعين العامين بصورة خاصة إبلاغ وزارة العدل.

ونفى وزيرا العدل السابقان جيف سيشنز وبيل بار أن يكونا تبلّغا بتحقيقات تستهدف برلمانيين. ويعتزم النواب الديمقراطيون استدعاءهما لجلسة استماع من أجل تقصي المسألة.