شكرا لقرائتكم خبر عن جرعتان من «فايزر» و«أسترازينيكا» تقهران المتحور «دلتا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

أفادت دراسة نشرتها السلطات الصحية البريطانية، الاثنين، بأن جرعتين من لقاحي «فايز-بايونتيك» و«أسترازينيكا-أكسفورد» تحولان دون دخول المستشفى بعد الإصابة بالمتحور «دلتا» لفيروس «كورونا»، بنسبة تفوق 90%.

وتظهر الدراسة التي أجرتها هيئة «بابليك هيلث إنغلند» حماية بنسبة 96% من دخول المستشفى بعد تلقي جرعتين من لقاح «فايزر» وبنسبة 92% للقاح «أسترازينيكا».

وأشارت الدراسة التي أجريت بين 12 إبريل/ نيسان الماضي، والرابع من يونيو/حزيران الجاري، إلى أن 166 شخصاً فقط من أصل 14019 أصيبوا بهذا المتحور الذي ظهر أولاً في الهند، أدخلوا المستشفى.

وشدد القائمون على الدراسة على أن «النتائج شبيهة بفاعلية اللقاح في الحيلولة دون دخول المستشفى عند الإصابة بالمتحور ألفا» الذي ظهر نهاية العام 2020 في جنوب شرق إنجلترا.

وقال وزير الصحة مات هانكوك: «يظهر هذا الدليل على فاعلية الجرعتين في مواجهة المتحورات، مدى أهمية تلقي الجرعة الثانية» مشدداً على أن حملة التلقيح البريطانية «ساهمت من الآن في إنقاذ آلاف الأرواح».

وكان تحليل سابق للهيئة نفسها أظهر أيضاً أن جرعتين من اللقاحين تحميان بشكل متساوٍ من متحور دلتا كما متحور ألفا، لكن جرعة واحدة لا تفي بالغرض.

ورأت ماري رامسي، مسؤولة التلقيح في الهيئة: «من الحيوي تلقي الجرعتين للحصول على حماية قصوى من كل المتحورات المنتشرة والناشئة».

وبات المتحور دلتا الأشد عدوى من ألفا، الأكثر انتشاراً في الوقت الراهن في المملكة المتحدة، أكثر الدول الأوروبية تضرراً بالجائحة مع نحو 128 ألف حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن نحو 80% من البالغين جرعة واحدة من اللقاح في المملكة المتحدة، فيما تلقى 57% الجرعتين.