شكرا لقرائتكم خبر عن جزائري ينتمي إلى جماعات إرهابية يسلم نفسه لسلطات بلاده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزائر: (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الاثنين، أن متشدداً جزائرياً كان التحق ب«جماعات إرهابية» في منطقة الساحل سلم نفسه للسلطات العسكرية في مدينة برج باجي مختار الحدودية مع مالي.

وأوضحت الوزارة في بيان: «في إطار مكافحة الإرهاب (..) سلم الإرهابي المسمى هنوني أحمد، المدعو إبراهيم، نفسه الأحد، 13 حزيران/يونيو 2021 للسلطات العسكرية في برج باجي مختار»، مشيرة إلى أن «الإرهابي الذي كان قد التحق سنة 2008 بالجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل، كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء».

وهو سادس جزائري ينتمي إلى جماعات متشددة في الساحل يسلم نفسه لسلطات هذه المدينة منذ مطلع السن الحالية.

يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون طرح قبل فترة قصيرة بشأن مالي وليبيا، إمكان حصول مشاركة عسكرية جزائرية في الخارج، مشدداً على أن دستور البلاد بات يسمح بذلك تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية.