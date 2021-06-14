شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام فنادق أبوظبي بتفعيل نظام المرور الأخضر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وجهت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جميع المنشآت والفندقية بالامارة بتفعيل نظام المرور الاخضر عند مدخل المنشآت لمن هم في سن 16 سنة فما فوق اعتبارا من يوم 15 يونيو/ حزيران 2021.

وذكرت الدائرة في تعميم لها انه سيجري تفتيش المنشآت الفندقية للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات.

وتم اعتماد البرتوكول الخاص للمرور الأخضر، بهدف تخفيف القيود الناتجة عن جائحة «كورونا»، وتسهيل حركة التنقل والسياحة بأمان في جميع أنحاء الدولة، باستخدام تطبيق «الحصن»، لإظهار حالة التطعيم وصلاحية الفحص.

ويتيح البروتوكول للجهات الاتحادية والمحلية، تحديد كيفية استخدام تطبيق «الحصن»، بحسب احتياجاتها وإجراءاتها الخاصة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين والزوار. ويعكس نظام الترميز في التطبيق حالة التطعيم ومدة صلاحية فحص مسحة الأنف بحسب البروتوكول الخاص بالمرور الأخضر، الذي يحدد 6 فئات هي: المطعمون، ومتلقو الجرعة الثانية، ومتلقو الجرعة الأولى في انتظار الجرعة الثانية، ومتلقو الجرعة الأولى الذين تخلفوا عن الثانية، والمعفون من التطعيم، وغير المطعمين.

1- المطعمون الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية 28 يوماً أو أكثر، والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح، ستظهر حالتهم على تطبيق الحصن إن كانت نتيجة الفحص سلبية باللون الأخضر، وتبقى لمدة 30 يوماً. كما ستظهر الصفة المعرفة «النجمة أو حرف E» لمدة 7 أيام.

2- متلقو الجرعة الثانية، ممن لم يكملوا 28 يوماً، ستظهر الحالة على التطبيق باللون الأخضر لمدة 14 يوماً إن كانت النتيجة سلبية.

3- متلقو الجرعة الأولى، وينتظرون موعد الثانية، ستظهر الحالة على التطبيق باللون الأخضر لمدة 7 أيام إن كانت النتيجة سلبية.

4- متلقو الجرعة الأولى وتخلفوا عن موعد الثانية بأكثر من 42 يوماً، ستظهر الحالة على التطبيق باللون الأخضر لمدة 3 أيام إن كانت النتيجة سلبية.

5- المعفون من التطعيم لمن لديهم شهادة استثناء، وفقاً للإجراءات المعتمدة، ستظهر الحالة باللون الأخضر لمدة 7 أيام، إن كانت النتيجة سلبية.

6- غير المطعمين من غير المعفين، ستظهر الحالة على التطبيق باللون الأخضر لمدة 3 أيام إن كانت النتيجة سلبية. وسيتغير لون الحالة على التطبيق من الأخضر إلى الرمادي، متى انتهت صلاحية فحص مسحة الأنف، كما هو محدد لكل فئة، بينما ستظهر الحالة بالأحمر إن كانت نتيجة الفحص إيجابية وتتطلب اتباع الإجراءات المعتمدة للإصابات.