شكرا لقرائتكم خبر عن عودة دي بروين تمنح بلجيكا دفعة معنوية كبيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - رويترز

تدرب كيفن دي بروين مع منتخب بلجيكا لأول مرة ببطولة أوروبا لكرة القدم، الاثنين، ليعزز آمال بلاده في البطولة، بعد تعافيه من إصابة بكسر في تجويف العين والأنف تعرض لها خلال نهائي دوري الأبطال الشهر الماضي.

وقال مسؤولون: إن دي بروين سيتدرب مجدداً مرتين يومي الثلاثاء والأربعاء في محاولة للحصول على الضوء الأخضر للمشاركة في مواجهة الدنمارك بالمجموعة الثانية في كوبنهاجن، الخميس.

وأصيب صانع لعب بلجيكا في كرة مشتركة مع أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي حين خسر مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في 29 مايو /أيار.

وخضع لجراحة بعد 5 أيام من النهائي وصفها الأطباء بأنها بسيطة وقضى أسبوعاً للتعافي في منزله قبل الانضمام إلى تشكيلة بلجيكا، الاثنين الماضي.

لكنه لم يتدرب خلال أسبوعه الأول مع المنتخب وظل في قاعدة بلجيكا التدريبية حين سافر الفريق إلى سان بطرسبرج لخوض المباراة الأولى أمام روسيا يوم السبت والتي فازت بها بلجيكا، التي تتصدر تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات، 3- صفر.

ويتوقع مع ذلك أن يلعب دي بروين، الذي فاز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، دوراً مهماً مع سعي بلجيكا للفوز بأول ألقابها في بطولة كبرى.