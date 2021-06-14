شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تغير خطط سفر منتخبها ببطولة أوروبا بسبب "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - رويترز

قال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الاثنين إنه أجرى تعديلاً على خطة سفر المنتخب الوطني الأول للبلاد خلال ما تبقى من مرحلة المجموعات في بطولة أوروبا 2020 بسبب مخاوف تتعلق بالوضع الصحي في روسيا فيما يتصل بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار.

وكان من المقرر أن يسافر المنتخب البلجيكي من كوبنهاجن بعد مباراته الثانية في دور المجموعات أمام الدنمارك يوم الخميس القادم إلى سان بطرسبرج الروسية والبقاء فيها ثلاثة أيام للاستعداد لمواجهة فنلندا في ختام دور المجموعات الاثنين المقبل.

لكن الفريق قرر العودة من كوبنهاجن إلى قواعده في بلاده على أطراف العاصمة بروكسل، على أن يسافر إلى سان بطرسبرج عشية المباراة أمام فنلندا.

وقال الاتحاد البلجيكي للعبة الشعبية في بيان: "خلال إقامتنا مؤخراً في سان بطرسبرج اكتشفنا أن تنظيم معسكر تدريبي أثناء الإقامة داخل فندق في مدينة كبيرة خلال جائحة كوفيد-19 يكون أكثر صعوبة وتعقيداً".

وتوجه المنتخب البلجيكي إلى سان بطرسبرج الجمعة الماضي وفاز على نظيره الروسي 3-0 يوم السبت في مباراته الأولى في البطولة، وعاد إلى بروكسل يوم الأحد.

وأضاف بيان الاتحاد: "أضطر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم للإقدام على هذه الخطوة من أجل حماية لاعبيه وأفراد طاقمه، وبهذا فإن اللاعبين سيتدربون في مركزهم التدريبي الخاص في بيئة أكثر أماناً بالنسبة لكورونا، وحيث تتوفر أفضل الظروف للتدريب أيضاً".

وجاء في البيان أيضاً: "وبما أن سان بطرسبرج ستستضيف ثلاث مباريات إضافية في البطولة، فإن المركز التدريبي في استاد بتروفسكي سيكون عليه ضغط أكبر، ما قد يؤثر كثيراً على استعدادات بلجيكا لمباراة فنلندا".

وتقرر إقامة المزيد من المباريات في سان بطرسبرج بعد استبعاد دبلن من الاستضافة في إبريل/نيسان الماضي.