شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب العدل: تنسيقية الأحزاب أثبتت بكوادرها وتنظيمها أنها التجربة الجادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن السنوات الماضية أثبتت أن الوطن في حاجة ماسة لنخبة جديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفا أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية أثبتت تنسيقية شباب الأحزاب، بكوادرها وتنظيمها وفاعليتها، أنها التجربة الجادة لتقديم هذة النخب.

رصد فيلم وثائقى جديد تحت عنوان: "ثلاث سنوات من الحلم"، مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما فى معادلة صنع القرار فى مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

وكانت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نشرت أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، وذلك بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد.. شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشى فى الوريد".