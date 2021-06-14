شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى المعاش الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر يناير 2020 وحتي 18 فبراير 2020، يوم الخميس القادم الموافق 17 يونيو 2021 وأنه سيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على حقوق جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ، وتواصلها الدائم والمستمر مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لذلك، حيث نجحت في الحصول علي دعم مالي إضافي استثنائي من وزارة المالية لسد الفجوة الناتجة عن التأخر في صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش من المؤسسات.

ولفتت الهيئة الوطنية للصحافة الى أنها ستقوم بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لصرف بقية المستحقات المتأخرة للزملاء المحالين للمعاش.