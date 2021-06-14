شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: التنسيقية استطاعت أن تحجز مكانا مؤثرا فى الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية منصة حوارية ومبادرة شبابية تهدف لتنمية الحياة السياسية، وخلق جيل من الشباب يكون مؤهلا وقادراً على تحمل المسئولية الوطنية، مضيفا أن التنسيقية استطاعت منذ نشأتها أن تحجز لنفسها مكاناً مؤثرا في الحياة السياسية المصرية، حيث نفتخر بوجود كوادرها فى العديد من المواقع التنفيذية والمجالس النيابية والمؤسسات الإعلامية والصحفية.

وأضاف عمرو درويش أن التنسيقية تمكنت من السير بخطوات ثابتة نحو هدف وشعار واضح، وهو تحقيق سياسة بمفهوم جديد، متابعا:"ومن أجل ذلك عمل شبابها على قدم وساق من أجل تنمية حقيقية للحياة السياسية والاصطفاف خلف الوطن، ولم تقف التنسيقية عند هذا الحد، كما تمكنت التنسيقية من تأهيل جيل جديد سيكون امتداداً قويا في المستقبل القريب ليستكمل مسيرة العطاء التي بدأها جيل المؤسسين".

وتابع عمرو درويش:"ولم يكن بزوغ شمس التنسيقية مفروشاً بالورود، بل حمل مزيداً من الجهود الحثيثة ومواصلة العمل على مدار الساعة حتى يستطيع هذا الكيان أن يقف على أقدام راسخة وأرض صلبة، لقد كان التحدي هو تمكين التنسيقية من الظهور والنجاح، وسيكون التحدى الأكبر هو مواصلة هذه المسيرة من أجل مصر".