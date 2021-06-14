شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يستجيب لعلاج 3 أشقاء مصابين بتليف فى المخ بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" الذى يذاع عبر قناة صدى البلد، استجابة حزب "حماة الوطن" لعلاج 3 أشقاء فى محافظة سوهاج مصابين بتليف فى المخ.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، أن حزب "حماة الوطن" استجاب لحالة الثلاثة أشقاء المصابين بتليف المخ ما تسبب لهم فى إعاقة حركية، متابعه: "بعد ما عرضنا الحالة مباشرة تواصل معانا سيادة اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن وأبلغنا بأن الحزب سيتكلف بعلاج الحالات الثلاثة، وتم أيضًا الاتفاق طبيب استشارى لعلاجهم ومركز علاج طبيعى خاص لمتابعة حالتهم".

وأكملت: "كما تم تخصيص مبلغ مالى من الحزب لإقامة مشروع صغير للأسرة، ويتحرك الحزب لتوفير معاش تكافل وكرامة لهم، وتوفير كارت خاص لهم وعجلات طبية حتى يتحركوا بسهوله"، موجهه الشكر للحزب على هذه الخطوة الإنسانية، تجاه هؤلاء المرضى.