شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الكيماوية: نتوقع 5 مليارات جنيه صافى ربح بالشرقية للدخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة الشرقية للدخان هى الشركة الوحيدة التى تم تنفيذ خطة الأطروحات الحكومية بها، وتم تحويلها للقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة، وتم بيع 4.5% من أسهم الشركة، لافتا إلى أن نتائج الطرح كانت إيجابية، حيث أن الشركة حققت صافى ربح بعد الضرائب المستحقة بنحو 3.7 مليار جنيه خلال العام الماضى، ومن المتوقع أن تحقق الشركة أرباحا تبلغ 5 مليارات جنيه خلال العام الجارى، رغم عدم السماح بأية زيادات سعرية لمواجهة زيادة التكاليف.

ومن ناحيته تساءل المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن حجم تصدير منتجات الشركة الشرقية للدخان، وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن حجم التصدير بالشركة الشرقية للدخان لا يمثل 5% من حجم إنتاجها، وأرجع ذلك إلى شراسة المنافسة بالخارج.

وتساءل سمير، خلال اجتماع اللجنة اليوم، عن مدى استفادة الشركة من التحول إلى القانون رقم 159 لسنة 19981، وأكد رئيس الشركة أن هذا التحول كان له أثرا إيجابيا على نتائج أعمال الشركة، مشيرا إلى أنه يتفق مع هذا التوجه، كما أشار إلى أن الشركة الشرقية للدخان تعمل الآن على دراسة التطورات السريعة فى سوق الدخان عالميا والتحول نحو تكنولوجيا جديدة فى التدخين ومنها (الفايب والتدخين بالتسخين)، موضحا أنه تم الاستعانة باستشارى عالمى لمعرفة الوقت المناسب للتحول.