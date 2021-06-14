شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة أسبوع المتاحف.. تنسيقية الأحزاب تستعرض أهم كنوز قاعات العرض المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت اللجان النوعية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن أهم كنوز قاعات العرض المصرية، جاء فيه أن متحف المركبات الملكية أنشئ في عهد الخديوي إسماعيل، وتحول إلى متحف تاريخي عقب ثورة يوليو 1952، ويضم مجموعة رائعة من العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع.

ولفت التقرير الى أن متحف المركبات الملكية يضم 6 قاعات عرض ومسجد ومتحف خاص ومتحف الصيد وبرج الساعة والقاعة الذهبية، مشيرا الى أن المتحف خصص لعرض المركبات الملكية من عصر أسرة محمد على و كل ما يتعلق بها وكذلك تسليط الضوء على الاهتمام بتربية الخيول في هذه الآونة و هو أحد أعرق المتاحف النوعية على مستوى العالم كما في النمسا و إنجلترا و فرنسا و روسيا.

وأشار التقرير الى أن من مقتنيات المتحف مجموعة رائعة من العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع والتي ترجع إلى فترة حكم أسرة محمد على باشا في مصر، وأشهرها عربة الألاى الكبرى للخديوى إسماعيل وقت افتتاح قناة السويس عام 1869 ومجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، والملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب، والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، ومجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات التى يرجع تاريخها إلى نفس الحقبة التاريخية ويضم كذلك مسجد ومتحف الخاص ومتحف الصيد وبرج الساعة والقاعة الذهبية .



