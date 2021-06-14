شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يلتقى وزيرة الإعلام اللبنانى لبحث سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، الدكتورة منال عبد الصمد وزيرة الإعلام اللبناني ، ويرافقها المستشارة الإعلامية رحاب أبو زين، وبحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الإعلام اللبنانية فى مختلف مجالات العمل الإعلامى، وتمت مناقشة بروتوكولات تعاون فى مجال التبادل البرامجي والانتاج المشترك والتدريب.

وأكد حسين زين على تفعيل التعاون مع الجانب اللبنانى بما يحقق مردود ايجابي على الجانب المهنى والاقتصادى معا، مشددا على ضرورة التنسيق الدائم مع الجانب اللبناني فى التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث الهامة والقضايا المطروحه على الساحه العربية، حيث اقترح زين انتاج برنامج بث مشترك .

ومن جانبها، شددت الدكتوره منال عبد الصمد على أهمية التعاون الإعلامي مع هذا الصرح الإعلامى الكبير الذى يمتلك امكانيات وخبرات متميزة، وأهمية الاستفادة من الخبرات الإعلامية المتميزة به من خلال تنشيط الدورات التدريبية لتحقيق الاستفاده منها والتأهيل الجيد للعمل الإعلامى.

وفى نهاية اللقاء قامت الوزيرة بجولة داخل ستديوهات الوطنية للإعلام :"ستديو 46 إذاعة، ستديو 10، ستديو راديو مصر)، وأشادت الوزيرة بالتقنيات الحديثة الموجوة بالاستديوهات معربة عن تقديرها الكبير للإعلام المصرى المهنى المتميز.