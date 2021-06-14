شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة بمجلس الشيوخ: تمويل البتلو أكثر من 5 مليارات لـ28 ألف مستفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أمام لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ المنعقدة حاليا برئاسة النائب عبدالسلام الجبلى، أن المشروع القومى للبتلو استفاد منه حوالى 28 ألف مربى وأكثر من 300 ألف رأس بقيمة 5.1 مليار جنيه.

وأضاف القصير، أنه ولأول مرة فى مصر يتم حصر مراكز تجميع الألبان وعددها 826 مركزا - 205 مراكز مرحلة أولى – 76 تم تطويرها وتشغيلها – 61 تم إنشاؤها وتجهيزها – 31 تم صرف القروض حوالى 253 مليون جنيه بالفائدة الميسرة طبقا لمبادرة البنك المركزى بنسبة 5%، ‏وجارى الإنشاءات – 37 تحت الدراسات التمويلية.

وتابع: "وطبقا لتوجيهات الرئيس تتحمل الدولة رسوم شهادة الاعتماد الدولى لمركز تجميع الألبان وقدرها 50 ألف جنيه".