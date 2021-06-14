وفاة متظاهرة أمريكية عقب نقلها في حالة حرجة إلى مستشفى متأثرة بإصابتها عقب دهسها بسيارة

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

توفت متظاهرة أمريكية عقب نقلها في حالة حرجة إلى مستشفى متأثرة بإصابتها عقب دهسها بسيارة عمدا بمدينة مينيابوليس.



وجرح 3 أشخاص أيضا عندما دهست سيارة عمدا مجموعة من المتظاهرين كانوا يحتجون على مقتل رجل من أصحاب البشرة السمراء على يد الشرطة الأمريكية في مدينة مينيابوليس حيث قتل جورج فلويد العام الماضي.

وكان المتظاهرون مجتمعين احتجاجا على مقتل الأمريكي صاحب البشرة السمراء وينستون سميث جونيور برصاص الشرطة خلال توقيفه في الثالث من يونيو/حزيران.

وقالت الشرطة إن وينستون سميث جونيور قتل خلال تبادل لإطلاق النار وعثر في سيارته على مسدس ورصاصات فارغة، إلا أن راكبة في السيارة نقضت هذه الرواية، مؤكدة أنه لم يكن مسلحا بحسب محاميها.

وتشهد هذه المدينة الكبيرة في شمال الولايات المتحدة توترا منذ مقتل جورج فلويد نهاية مايو/ أيار 2020 وهو أمريكي أسمر ضغط شرطي أبيض على عنقه بركبته لدقائق طويلة خلال توقيفه.

وأثار مقتل فلويد تظاهرات غضب غير مسبوقة احتجاجا على عنصرية الشرطة وعنفها في الولايات المتحدة.

وأدين الشرطي الأمريكي ديريك شوفان بتهمة القتل في أبريل/نيسان وسينطق بالحكم في حقه في 25 يونيو/ حزيران الجاري.

وخلال هذه المحاكمة ساهمت وفاة شاب أسود برصاص شرطية بيضاء خلال عملية تدقيق بالهوية في ضاحية مينيابوليس في زيادة التوتر بين القوى الأمنية والسود في المدينة.