شكرا لقرائتكم خبر عن «وزراء الداخلية العرب» يثمن قرار تنظيم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن ارتياحها للتدابير التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية وقرارها المتعلق بتنظيم شؤون حج بيت الله الحرام هذا العام وقصره على المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

وقالت في بيان أصدرته اليوم من مقرها بتونس :" إنها إذ ترحب بهذا القرار الحكيم، فإنها تثمن عاليا الحرص الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله – للمحافظة على صحة ضيوف الرحمن وسلامتهم وتنظيم شؤون حج بيت الله الحرام بصورة متلائمة مع الضوابط الصحية اللازمة في ظل ما يشهده العالم من استمرار جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له".

وأشادت الأمانة العامة للمجلس بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في ظل هذه الظروف الاستثنائية والتي تترجم حكمة قيادتها وخبرتها الممتدة في تنظيم شؤون الحج بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء بين الحجاج بما يمكنهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر وفي أجواء آمنة ومطمئنة.