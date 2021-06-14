بعد ختام قمته ببروكسل.. أبرز المعلومات عن "الناتو" وأهدافه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع ختام حلف شمال الأطلسي قمته في بروكسل، الإثنين، بحضور زعماء الدول الأعضاء، سلطت ”الخليج 365” الضوء على الحلف وأهدافه.

وعقدت القمة في مقر الحلف ببروكسل في وقت سابق اليوم الإثنين، لوضع خارطة طريق إزاء التحديات الجديدة التي يواجهها الحلف مثل الصين وروسيا والتهديدات السيبرانية.

والناتو أو منظمة حلف شمال الأطلسي، هو تحالف عسكري حكومي دولي تأسس عام 1949، بعد الحرب العالمية الثانية بهدف منع التوسع السوفياتي في أوروبا بشكل أساسي.

وبحسب تقرير لصحيفة "صن" البريطانية، فإنه تم تشكيل الحلف مع توقيع معاهدة شمال الأطلسي عام 1949، وضم في عضويته آنذاك 12 دولة، لكنه توسع ليضم في الوقت الراهن 29 دولة.



"الناتو" يعتبر المنظمة أكبر وأقوى تحالف عسكري في التاريخ، ويلتزم الحلف بالحرية الفردية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون مع اتخاذ جميع القرارات بتوافق الآراء.

ويقع المقر الدائم لحلف الناتو في بروكسل، حيث يترأس الأمين العام هيئات صنع القرار العليا، والأمين العام الحالي، هو رئيس وزراء النرويج السابق ينس ستولتنبرغ.

اجتماعات القمة ليست منتظمة، ويلتقي رؤساء الحكومات والدول في المحطات الحاسمة لتطوير التحالف.

وتُستخدم مؤتمرات القمة، على سبيل المثال، لإدخال سياسة جديدة، ودعوة أعضاء جدد إلى التحالف، وإطلاق مبادرات رئيسية، وتعزيز الشراكات.

الأعضاء؟

عام 1949، تأسس التحالف من جانب 12 دولة، وهم بلجيكا، كندا، الدنمارك، فرنسا، أيسلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

لكن بعد ذلك انضمت العديد من الدول منها، اليونان عام 1952، وألمانيا عام 1955، وإسبانيا عام 1982، وبلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا عام 2004، ثم وألبانيا وكرواتيا (2009)

أهداف الحلف؟

يهدف الناتو إلى حماية حرية أعضائه وأمنهم من خلال الوسائل السياسية والعسكرية، وتم إنشاؤه في المقام الأول للحفاظ على أوروبا آمنة من خلال ردع أي هجوم.

وفي عام 1949، تضمن ذلك وقف التوسع السوفيتي، ومنع إحياء النزعة العسكرية القومية في أوروبا وتشجيع التكامل السياسي الأوروبي.

ومع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وانهيار حلف وارسو، لم يكن للناتو أي هدف واضح، وبمرور الوقت تغيرت المنظمة وأصبحت في السنوات الأخيرة تركز بشكل متزايد على مهام حفظ السلام.

ويشتهر الناتو بالمادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي - التي يتعهد فيها الأعضاء بمساعدة أي دولة عضو تتعرض للهجوم.

كيف يتم التمويل؟

تدفع كل دولة مبلغًا معينًا في ميزانية الناتو بناءً على صيغة متفق عليها.

ويلزم الناتو الدول الأعضاء بإنفاق 2٪ من ثروة بلادهم على الدفاع.

ما هي المادة 5؟

تنص المادة الخامسة على أن الهجوم على إحدى دول الحلف سوف يُعامل على أساس أنه هجوم على بقية الأعضاء، والحلفاء ملزمون بالرد عليه، واستخدام القوة العسكرية يعد أحد الخيارات في هذه الحالة.

ومن جانب آخر، تنص المادة الخامسة على أن من واجب أي دولة من دول الحلف أن تساعد الطرف أو الأطراف التي تتعرض لمثل هذا الهجوم على الفور، وتتخذ من الإجراءات ما تراه لازمًا في هذا الوضع

متى تم الاحتجاج بالمادة 5؟

تم الاحتجاج بالمادة 5، مرة واحدة فقط بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول في أمريكا.

فبعد أقل من 24 ساعة من هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول ، ولأول مرة في تاريخ الناتو ، استند الحلفاء إلى مبدأ المادة 5.

وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول، بمجرد التأكد من أن الهجمات جاءت من الخارج، وافق الناتو على دعم الولايات المتحدة من خلال ثمانية إجراءات.

وبناء على طلب من الولايات المتحدة، أُطلقت أول عملية على الإطلاق لمكافحة الإرهاب - من منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2001 إلى منتصف مايو/ أيار 2002. وشاركت فيها سبع طائرات من طراز أواكس التابعة للناتو التي ساعدت في القيام بدوريات في سماء أمريكا.