المنفي والديبية.. لقاء تحضيري لـ"برلين 2"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت الأطراف الليبية التحضير والاستعداد لمؤتمر "برلين2" المقرر عقده في 23 يونيو الجاري بالعاصمة الألمانية.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الإثنين، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، آخر الاستعدادات لمؤتمر برلين 2 في العاصمة الألمانية، فضلًا عن عدد من الملفات الخدمية.



وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، تركز الاجتماع حول المشاركة في مؤتمر برلين 2 والتشاور بشأن عدة قضايا إقليمية أخرى تهم الشأن الليبي.

"برلين 2".. "دبلوماسية الهاتف" سلاح كوبيش قبل مؤتمر ليبيا



كما تطرق الاجتماع لعدد من الملفات الخدمية التي تتعلق برفع المعاناة عن المواطن كالكهرباء ولقاح كورونا.

العجيلات

وعقب اللقاء عقد المجلس الرئاسي بكامل أعضاءه اجتماع موسع مع الدبيبة، لبحث اللقاء الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالإرهاب.





كما تم استعراض آخر مستجدات التوتر الأمني في مدينة العجيلات وعدد من المناطق الأخرى.

وخلال الأيام الماضية، عقد كوبيش سلسلة من الاجتماعات الافتراضية لبحث التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين 2، حيث أجرى مشاورات مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميجيل بيرجر، ومع المبعوث الخاص الألماني كريستيان بوك.

وفي 8 يونيو/حزيران، شارك كوبيش في الاجتماع الأول لكبار المسؤولين بمشاركة ليبيا، والذي شرع في إعداد الوثيقة الختامية للمؤتمر.

النسخة الثانية

وعلى غرار مؤتمر برلين المنعقد قبل عام ونصف العام ورسم خطوطًا عريضة للحل في ليبيا، تعقد النسخة الثانية منه في 23 يونيو/حزيران الجاري، بحسب بيان للخارجية الألمانية صدر الثلاثاء الماضي.

وقالت الخارجية الألمانية إن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية لبحث سبل استقرار البلاد، ومناقشة التحضير للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وخروج الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وخصت الخارجية الألمانية ”الخليج 365” بإفادة صحفية حول المؤتمر، أكدت فيها أن جميع المشاركين في مؤتمر برلين الأول، مدعوون للمؤتمر الثاني القادم حول ليبيا.

حضور شخصي

وجمع مؤتمر برلين الأول حول ليبيا، المنعقد في يناير/كانون الثاني 2020، بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإمارات العربية المتحدة والجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وجمهورية الكونغو وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وممثلين عن الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام وممثله الخاص في ليبيا، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن "المشاركين الحاليين في مؤتمر برلين مدعوون، وهذا يشمل كلاً من ممثلي الدول وممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية".

وأضافت "وفقا للوضع الحالي، نخطط إلى حد كبير لمؤتمر برلين الثاني المقرر في 23 يونيو/حزيران الجاري، كحدث بحضور شخصي، مع اتباع الإجراءات الاحترازية الصارمة ضد فيروس كورونا المستجد".

أهداف "برلين 2"

ويهدف المؤتمر إلى تقييم التقدم المحرز في تهدئة الأوضاع في ليبيا منذ مؤتمر برلين الأول.

ويركز المؤتمر المقبل على الخطوات المنتظرة من أجل تحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا، خاصة الاستعدادات للانتخابات، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة على النحو المتفق عليه في وقف إطلاق النار، كما سيبحث خطوات توحيد قوات الأمن الليبية.