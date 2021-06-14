البرنامج السعودي يطلق مركز العمليات والعناية في المهرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس مركز العمليات والعناية المركزة في محافظة المهرة، تلبية لاحتياج المحافظة من الخدمات الصحية للحالات المزمنة والعاجلة، وتسهيلا لحصول المرضى في المحافظة وما جاورها على الرعاية الطبية بجودة وكفاءة عالية.

وقص شريط افتتاح المركز بحضور كل من وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، ومحافظ المهرة محمد علي ياسر، ومدير مكتب الصحة في المحافظة عوض بن مبارك، ومشرف العمليات التنفيذي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمكتب المهرة محمد الهادي، ومسؤولي المركز من الأطباء والكوادر الصحيين.

وأوضح وزير الصحة اليمني أن افتتاح مركز العمليات والعناية المركزة في مستشفى الغيضة سيكون ذا فائدة كبيرة للمواطنين في محافظة المهرة والمحافظات المجاورة، مثمنا دعم المملكة الدائم والسخي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يعد هذا المشروع إحدى ثمار التعاون المشترك.

وقال «نحن في قطاع الصحة نعد المملكة الداعم الأول للقطاع الصحي، وهذا ليس بمستغرب على الإخوة في المملكة، وهم دائما يقفون بجانب إخوانهم في اليمن».

وعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على إنشاء مركز العمليات والعناية المركزة التابع لمستشفى الغيضة في المهرة على مساحة 1000 م2 وتجهيزه بنحو 134 جهازا ومعدة طبية، وتشمل مرافقه مناطق العمليات والعزل، وغرفا للعناية المركزة، شملت 15 جهازا لتخطيط القلب ومتابعة العلامات الحيوية، و13 سرير إفاقة وعناية مركزة، حرصا على تطوير جودة الأداء طبقا للوائح والمعايير التقنية المتعلقة بسلامة المرضى ورعاية الحالات المزمنة ومكافحة العدوى.