مساعدات سعودية لجيبوتي لمكافحة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 23 جهازا للتنفس الاصطناعي، تمثل الدفعة الأولى من المعدات والمستلزمات الطبية المقدمة من الحكومة السعودية لجيبوتي، لمكافحة فيروس كورونا المستجد ونيابة عن المركز تسلم المساعدات القائم بأعمال سفارة المملكة بالإنابة إسحاق العريني، بحضور وزير الصحة الجيبوتي الدكتور أحمد روبله عبدالله. وأوضح العريني أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعتمد على ثوابت تنطلق من أهداف سامية ترتكز على مساعدة المحتاجين.

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