قطر تستضيف وزراء الخارجية العرب

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يأتي الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب من قطر التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، حيث كان من المقرر عقد الاجتماع في الثامن من يونيو الحالي، إلا أنه تأجل عقده لمدة أسبوع بطلب قطري.
ويعقد على هامشه، اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب مصر والسودان.
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