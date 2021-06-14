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قطر تستضيف وزراء الخارجية العرب

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- بواسطة أيمن الوشواش - توجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على رأس وفد من الأمناء المساعدين أمس إلى قطر للمشاركة في فعاليات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد اليوم في قطر.

يأتي الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب من قطر التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، حيث كان من المقرر عقد الاجتماع في الثامن من يونيو الحالي، إلا أنه تأجل عقده لمدة أسبوع بطلب قطري.

ويعقد على هامشه، اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب مصر والسودان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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