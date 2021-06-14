17 ألف قتيل وجريح مدني برصاص الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير حقوقي أن أكثر من 17326 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح على يد ميليشيات الحوثي خلال الفترة من مارس 2015م وحتى نهاية 2020م، بينهم 3916 طفلا و1527 امرأة و1053 مسنا.

وأكد أن أعمال القصف الصاروخي والمدفعي الحوثي على الأحياء السكنية وأماكن التجمعات العامة داخل المناطق المحاصرة في محافظة تعز تسببت وحدها بمقتل 1462 مدنيا، بينهم 443 طفلا و180 امرأة و134 مسنا بالإضافة إلى إصابة 8996 آخرين، وأسفرت أعمال القنص الحوثية في محافظة تعز منذ بداية الحرب وحتى نهاية العام المنصرم عن مقتل 983 مدنيا.

وفي السياق، قال التقرير فيما يتعلق بجريمة الحصار الذي ترفضه الميليشيات على المحافظة، إن معظم الأسر التعزية تعيش حالة من الشتات، حيث تجدها مقسمة على مستوى الأسرة الواحدة بين مناطق سيطرة الحوثي ومناطق سيطرة الشرعية المتقاربة جدا، ورغم ذلك تمر السنوات دون أن يلتقي أفراد الأسرة الواحدة ببعضهما نتيجة حصار جماعة الحوثي الذي مزق أوصال المحافظة وشتت أهلها، وجعل من حركة التنقل في نطاق المديرية الواحدة أشبه برحلة سفر طويلة باهظة التكلفة وفوق ذلك محفوفة بالمخاطر.

واستنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بأشد العبارات استمرار الحصار الغاشم الذي تفرضه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على محافظة تعز منذ انقلابها في العام 2014م، وقال «إن الحصار المفروض على محافظة تعز خلف مأساة إنسانية غير مسبوقة ومعاناة يومية لأكثر من 4 ملايين مدني، في سياسة عقاب جماعي لأبناء المحافظة ترقى لمرتبة جرائم حرب».

وأضاف «إن استمرار الحصار الذي تمارسه ميليشيات الحوثي الإرهابية أمر واقع على أبناء تعز منذ ستة أعوام، يؤكد أكذوبة الحصار الذي ترفعه لاستعطاف وتضليل المجتمع الدولي، والمتاجرة بالورقة الإنسانية، وزيف ادعاءاتها ومحاولاتها البائسة التغطية على جرائمها النكراء بحق اليمنيين».

من جهة أخرى، شهدت جبهات القتال بمحافظة مأرب معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وتمكنت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش من تفكيك وانتزاع شبكة من الألغام والعبوات الناسفة كانت قد زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في الممرات والطرقات العامة بمديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة «إن الفرق الهندسية نجحت في تفكيك وانتزاع شبكة متكاملة من الألغام والعبوات الناسفة تقدر بنحو 300 لغم.. موضحا أنها تنوعت ما بين ألغام فردية وألغام عربات وعبوات ناسفة واتخذت أشكالا وأحجاما متنوعة.

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