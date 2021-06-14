شكرا لقرائتكم خبر عن آخر حصيلة لإصابات "كورونا" حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و715518 بعد تسجيل 549 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89844 بعد تسجيل عشر حالات جديدة.

وفي الصين، قالت اللجنة الوطنية للصحة إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأحد نزولاً من 34 إصابة قبل يوم، وذكرت اللجنة في بيان، أن أربعاً من الإصابات الجديدة محلية، مقابل ست إصابات قبل يوم.

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24 مقابل 18 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91451، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 691 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 حالة وفاة، وذلك مقابل 711 إصابة و35 وفاة في اليوم السابق.

وقالت الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 273182، من ضمنهم 201038 حالة شفاء، و 15623 حالة وفاة".

تراجع الإصابات في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند الاثنين تسجيل 70421 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما يعد أدنى عدد تم تسجيله منذ 31 مارس/آذار.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.51 مليون إصابة، في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 374305 بعد تسجيل 3921 وفاة خلال الليل.

كما أعلنت روسيا تسجيل 13721 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 6590 حالة في موسكو، وذلك بعدما ارتفع العدد اليومي للإصابات كثيراً الأسبوع الماضي، وأعلنت العاصمة تقليص عطلة مدتها أربعة أيام للحد من انتشار الفيروس.

وبعد الأرقام الأخيرة، وصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في روسيا إلى خمسة ملايين و222408، وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا إن 371 شخصاً توفوا جراء الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات إجمالاً إلى 126801.

وقالت وكالة الإحصاءات الاتحادية التي تجري إحصاء منفصلاً، إن روسيا سجلت نحو 270 ألف وفاة متصلة بكوفيد-19 في الفترة من بدء الجائحة إلى نهاية إبريل/نيسان.

أما بريطانيا، فسجلت 7742 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 الاثنين وثلاث حالات وفاة أخرى في غضون 28 يوماً من ثبوت الإصابة بالمرض.