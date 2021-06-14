عزة مصطفى: الرئيس السيسي يستجيب لطلب مواطن العلاج من سرطان المثانة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مواطن مصاب بسرطان المثانة بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، بعد عرض حالته في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية "صدى البلد".

وكانت الإعلامية عزة مصطفى، عرضت حالة المواطن "محمد" المريض بسرطان المثانة منذ عام 2012، ويحتاج لعلاج مكثف، ما جعله يتوقف عن عمله في بيع الملابس ويمكث في منزله بسبب ظروف مرضه.

من ناحيته، قال محمد في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير": "ربنا يباركلنا في عمر الرئيس ويطولنا في عمره، وربنا يجبر بخاطره زي ما بيجبر بخاطر الغلابة".