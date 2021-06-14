وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره القطري

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله رسالة خطية من وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وتسلم الرسالة نيابة عن سمو وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله في الوزارة بالرياض، اليوم، القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى المملكة حسن منصور الخاطر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.