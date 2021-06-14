وتسلم الرسالة نيابة عن سمو وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله في الوزارة بالرياض، اليوم، القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى المملكة حسن منصور الخاطر.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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