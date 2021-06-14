السودان يدلي بتصريحات بشأن سد النهضة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، تصريحات جديدة بخصوص سد النهضة الإثيوبي.

وقال عباس إن بلاده منفتحة على إبرام اتفاق جزئي مؤقت بخصوص السد ولكن بشروط محددة. ويقام السد الإثيوبي على النيل الأزرق الذي يعتبر أحد روافد نهر النيل.وفي حين تعلق إثيوبيا آمالها على التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء من سد النهضة العظيم، تشعر مصر والسودان بالقلق من تأثيره على إمداداتهما من المياه.

واتفق السودان ومصر، الأسبوع الماضي، على تنسيق جهودهما لدفع إثيوبيا إلى تفاوض «جدي» على اتفاق ينظم ملء السد وتشغيله.

سد النهضة

واتفقت مصر والسودان على أن يكون الاتفاق شاملاً لكن تصريحات عباس تشير إلى تحول محتمل في موقف السودان.

وقال عباس إن الشروط تشمل التوقيع على كل ما تم الاتفاق عليه بالفعل في المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر، وبنودا لضمان استمرار المحادثات حتى بعد ملء السد المقرر في يوليو المقبل. كما تشمل الشروط التزام المفاوضات بجدول زمني.

كانت إثيوبيا قالت إنها ستبدأ في الملء الثاني لخزان السد في موسم الأمطار هذا الصيف.

وتعثرت المحادثات التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق ملزم.