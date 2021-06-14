حلف شمال الأطلسي "ناتو" يدعو إيران لوقف جميع أنشطتها المتعلقة بالصواريخ البالستية

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

دعا حلف شمال الأطلسي "ناتو" إيران لوقف جميع أنشطتها المتعلقة بالصواريخ البالستية.



وقال الحلف إن روسيا تنتهك القانون الدولي وطموحات الصين تشكل "تحديات منهجية".

جاء ذلك في البيان الختامي لقمة الحلف في بروكسل الإثنين.

وقال البيان الختامي للقمة: "لا عودة الى الوضع الطبيعي" ما دامت موسكو تنتهك القانون الدولي".

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن المناقشات كانت رائعة مع قادة الحلف وركزنا على القضايا الأمنية الرئيسية.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز الحلف كإطار تنظيمي للدفاع عن المنطقة الأوروبية الأطلسية ضد جميع التهديدات.

بدورها، قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل إن الصين تعد منافسا في عدد من الملفات وشريكا في أخرى.

وأضافت أن الحلف يواجه تحديات جديدة تتمثل في التكتيكات التي تطبقها الصين وروسيا.

وكان ستولتنبرغ قد أكد، في مؤتمر صحفي قبيل قمة الناتو اليوم، أن القدرات العسكرية الصينية وتأثيراتها في المنطقة تمثل تحديا للحلفاء.

وانطلقت، الإثنين، فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل، بحضور زعماء الدول الأعضاء بالحلف.

وعقدت القمة في مقر الحلف ببروكسل لوضع خارطة طريق إزاء التحديات الجديدة التي يواجهها الحلف مثل الصين وروسيا والتهديدات السيبرانية.

وينعقد الأمل على الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ الذي يحضر القمة لأول مرة، للمّ شمل أعضاء حلف الأطلسي، مدفوعا برغبته في "إحياء" التحالفات، على وقع حذر الأوروبيين المنقسمين بشأن إعادة التوجيه الاستراتيجي الذي يريده الأمريكيون.

وتهدف هذه القمة التي وصفها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بأنها "لحظة محورية" إلى طي صفحة توتر استمر أربع سنوات مع سلفه دونالد ترامب الذي هز الثقة في التحالف الغربي من خلال وصفه بأنه "عفا عليه الزمن".