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الصحة العالمية : انخفاض إصابات كورونا في العالم

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الدمام - شريف احمد - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن انخفاض أعداد الإصابات بكوفيد 19 حول العالم على مدى 7 أسابيع متتالية, مشيرا إلى أنه لإنهاء الوباء يتعين تقديم اللقاح لـ 70 % من سكان العالم وهو ما يمثل 11 مليار جرعة لقاح .

ورحب أدهانوم بالتزام مجموعة الدول السبع بتوفير 870 مليون جرعة لقاح على الأقل بحلول نهاية عام 2022 .

وأعرب عن القلق إزاء زيادة حالات الإصابة في أفريقيا بدون لقاحات إضافةً إلى أنها أقل قارات العالم نفاذا إلى الأوكسجين .

وأشار إلى ضرورة تتبع التسلسل الجيني للفيروس للكشف السريع عن المتحورات ومواصلة اتباع التدابير الصحية الوقائية والتباعد الجسدي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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