شكرا لقرائتكم خبر عن المتهم باستهداف أسرة مسلمة في كندا يواجه تهم بالإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدعون اتحاديون وإقليمون اليوم الاثنين إن كنديا متهم بتعمد دهس أسرة مسلمة وقتل أربعة من أفرادها سيواجه تهما بالإرهاب بالإضافة إلى تهمة القتل من الدرجة الأولى.

وألقت السلطات القبض على ناثانييل فيلتمان (20 عاما) منذ ثمانية أيام بعد وقت قصير من الهجوم الذي وقع في مرأب يبعد مسافة قصيرة عن أقدم مسجد في مدينة لندن بأونتاريو .وقالت الشرطة إن المهاجم كان يرتدي ما يبدو أنه نوع من الصديري الواقي وخوذة.