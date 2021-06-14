المجلس العسكري في ميانمار يحاكم زعيمة البلاد 

14 يونيو , 2021

تبدأ محاكمة زعيمة ميانمار، أونغ سان سو تشي، بعد رفض المجلس العسكري الذي أطاح بحكومتها انتقادات مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن استخدامه قوة قاتلة ضد المتظاهرين.

ومن المقرر أن تمثل سو تشي (75 عاما) أمام المحكمة اليوم الاثنين بتهمة انتهاك قوانين فيروس كورونا أثناء حملتها في الانتخابات، التي فازت بها في تشرين الثاني الماضي، وكذلك لحيازتها أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة.

وقال محاميها إن من المتوقع أن تستمر المحاكمة الأولى حتى نهاية تموز. وتواجه أيضا سو تشي، الحائزة جائزة نوبل، اتهامات أخرى أكثر خطورة، من بينها نية التحريض، وخرق قانون الأسرار الرسمية، واتهامات بقبول ما قيمته 600 ألف دولار و 11.4 كيلوغرام من الذهب من رئيس الوزراء السابق في يانجون.