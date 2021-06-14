إسرائيل تسدل الستار على حقبة نتنياهو وبينيت يرأس الحكومة الجديدة

في السياسة 14 يونيو,2021 نسخة للطباعة

القدس المحتلة ـ رويترز: وصلت رحلة بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية لمدة 12 عاما إلى نهايتها بموافقة البرلمان على “حكومة تغيير” جديدة بقيادة نفتالي بينيت، وهو سيناريو كان بعيدا عن مخيلة الكثير من الإسرائيليين.

نال الائتلاف الجديد ثقة البرلمان بفارق صوت واحد إذ حصل على تأييد 60 صوتا مقابل 59. ويضم الائتلاف أحزابا من اليسار والوسط واليمين والأقلية العربية التي لم يجمعها شيء يذكر سوى الرغبة في الإطاحة بنتنياهو، مما يؤكد مدى هشاشته.

وخرج آلاف للترحيب بالنتيجة في تل أبيب وذلك بعد أربع انتخابات غير حاسمة شهدتها إسرائيل خلال عامين.

وقال إيريز بيزونر في ميدان رابين “أنا هنا أحتفل بنهاية حقبة في إسرائيل”.

وأضاف بينما كان أنصار الحكومة الجديدة يلوحون بالأعلام ويرقصون حوله “نريدهم أن ينجحوا ويوحدونا مرة أخرى”.

وقال نتنياهو في كلمة أمام البرلمان قبل أن يؤدي بينيت اليمين الدستورية “إذا كان من المقدر لنا أن ندخل المعارضة فسوف نفعل ذلك ورؤوسنا مرفوعة حتى نتمكن من الإطاحة بها (الحكومة)”.

وأضاف نتنياهو (71 عاما) أن ذلك سيحدث “في وقت أقرب مما يعتقده الناس”.

وتعتزم حكومة بينيت التي تشكلت بعد انتخابات غير حاسمة في 23 مارس تجنب القيام بتحركات كبرى بشأن القضايا الدولية الساخنة مثل السياسة تجاه الفلسطينيين والتحول بدلا من ذلك إلى التركيز على الإصلاحات المحلية.

ولم يعبأ الفلسطينيون بتغيير الحكومة الإسرائيلية، إذ يقولون إن بينيت، وزير الجيش السابق الذي يدعو إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، سيتبع على الأرجح نفس الأجندة اليمينية مثل نتنياهو.

وشغل نتنياهو، وهو أطول الساسة الإسرائيليين بقاء في السلطة، رئاسة الوزراء منذ عام 2009 وذلك بعد فترة أولى بين عامي 1996 و1999. لكنه تضرر من إخفاقه المتكرر في انتزاع الفوز في الانتخابات منذ عام 2019 وبسبب محاكمته حاليا في مزاعم فساد.

ويتولى بينيت رئاسة الوزراء لمدة عامين قبل أن يتولى السياسي المنتمي للوسط يائير لابيد (57 عاما)، وهو مقدم برامج تلفزيوني شهير سابق، المنصب في 2023.

كان صعود بينيت لشغل منصب رئيس الوزراء مفاجأة سياسية كبيرة خاصة بعد فوز حزبه يامينا اليميني المتشدد بستة مقاعد فقط من بين 120 مقعدا في الانتخابات الأخيرة.

وشكر بينيت رئيس الوزراء السابق على “خدمته الطويلة الحافلة بالإنجازات لإسرائيل” وذلك وسط هتاف مؤيدي نتنياهو المتواصل ضده ووصفهم له بأنه “مخز” و”كاذب”.

وكانت العلاقة بين الاثنين متوترة حتى من قبل الانتخابات، فقد كان بينيت رئيسا للأركان في عهد نتنياهو وارتبط بفترة شائكة معه خلال عمله وزيرا للجيش.

وفي الفترة التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة، رفض بينيت دعوة نتنياهو الانضمام إليه واختار لابيد.