أميركي وابنه يعترفان بمساعدة كارلوس غصن على الهرب

طوكيو ـ رويترز: اعترف أميركي وابنه أمام محكمة في طوكيو بتهمة مساعدة كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان على الفرار من اليابان في أواخر عام 2019 مختبئا في صندوق على متن طائرة خاصة. ورد مايكل تيلور العسكري السابق في القوات الخاصة الأميركية ونجله بيتر بالنفي عندما سألهما القاضي عما إذا كان لديهما أي اعتراض على التهم التي قدمها مكتب الادعاء العام الياباني، وذلك في أول مثول لهما أمام المحكمة في القضية.

والرجلان محتجزان في نفس السجن الذي احتُجز فيه غصن، بعد أن سلمتهما الولايات المتحدة في مارس. ويواجهان عقوبة السجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات.

واتهم الادعاء العام الرجلين بمساعدة غصن على الإفلات من العقوبة والهرب إلى لبنان عبر مطار كانساي الياباني، وقال إنهما حصلا على 1.3 مليون دولار مقابل ذلك.

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