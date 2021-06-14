صحيفة إسرائيليّة تمنع عرض وجوه وزيرات الحكومة الجديدة: 'حرام'!

بغداد - ياسين صفوان - نشرت صحيفة "Behadry Haredim" اليهودية الأرثوذوكسية الأصولية صورة للحكومة الإسرائيلية الجديدة أخفت فيها وجوه الوزيرات، استمراراً لممارسة تثير جدلاً كبيراً في إسرائيل.

وعرضت الصحيفة على متابعيها صورة جماعيّة التقطت في المجمع الرئاسي بالقدس لأعضاء الحكومة الإسرائيلية الـ36 برئاسة زعيم حزب "يامينا" نافتالي بينيت، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يائير لابيد، الذي سيتولى رئاستها بعد عامين، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.



وأخفت الصحيفة، التي تُعتبر أكبر منصة إخبارية لجماعة "الحريديم" اليهودية الأرذوثوكسية الأصولية، وجوه الوزيرات التسعة في الصورة باعتبار عرضها حراماً.

