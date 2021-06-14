في نشرة السومرية تشاهدون.. فساد شركات الاحزاب وملف الانتخابات

= انشغال النواب بحملاتهم الانتخابية يحول دون إقرار القوانين المهمة ويرحلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

= المفوضية تكشف عن مصير المستبعدين من الإقتراع , ولجنة الأمن الأنتخابي تؤمن الآلاف من مراكز التصويت.



= القوات البرية تعلن نتائج عملية إسود الجزيرة الثانية , والإعلام الأمني يؤكد استمرارها.