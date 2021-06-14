انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية تشاهدون.. فساد شركات الاحزاب وملف الانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = قانون استرداد عائدات الفساد يستثني ملاحقة الاموال في كردستان , وشركات الاحزاب خارج غطاء الضرائب.
= انشغال النواب بحملاتهم الانتخابية يحول دون إقرار القوانين المهمة ويرحلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
= المفوضية تكشف عن مصير المستبعدين من الإقتراع , ولجنة الأمن الأنتخابي تؤمن الآلاف من مراكز التصويت.
= القوات البرية تعلن نتائج عملية إسود الجزيرة الثانية , والإعلام الأمني يؤكد استمرارها.
= المفوضية تكشف عن مصير المستبعدين من الإقتراع , ولجنة الأمن الأنتخابي تؤمن الآلاف من مراكز التصويت.
= القوات البرية تعلن نتائج عملية إسود الجزيرة الثانية , والإعلام الأمني يؤكد استمرارها.