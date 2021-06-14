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في نشرة السومرية تشاهدون.. فساد شركات الاحزاب وملف الانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - = قانون استرداد عائدات الفساد يستثني ملاحقة الاموال في كردستان , وشركات الاحزاب خارج غطاء الضرائب.
= انشغال النواب بحملاتهم الانتخابية يحول دون إقرار القوانين المهمة ويرحلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

= المفوضية تكشف عن مصير المستبعدين من الإقتراع , ولجنة الأمن الأنتخابي تؤمن الآلاف من مراكز التصويت.


= القوات البرية تعلن نتائج عملية إسود الجزيرة الثانية , والإعلام الأمني يؤكد استمرارها.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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