شيك يقود التشيك لفوز مهم على اسكتلندا ويحطم رقما قياسيا

وسجل ثنائية التشيك باتريك شيك في الدقيقتين 42 و52، ويبقى الهدف الثاني من أجمل أهداف اليورو هذا العام والذي أتى من تسديدة ساقطة من قرب وسط الملعب.

وبحسب أرقام "أوبتا"، حقق شيك رقمًا قياسيًا بتسجيل هدف من أبعد مسافة في تاريخ اليورو، بعدما أحرز هدفه الثاني من مسافة 49,7 ياردة.