الناتو يوجه دعوة لإيران ويهاجم روسيا وينتقد طموحات الصين

جاء ذلك في البيان الختامي لقمة الحلف في بروكسل الإثنين.

وقال البيان الختامي للقمة: "لا عودة الى الوضع الطبيعي ما دامت موسكو تنتهك القانون الدولي".

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن المناقشات كانت رائعة مع قادة الحلف وركزنا على القضايا الأمنية الرئيسية.



ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز الحلف كإطار تنظيمي للدفاع عن المنطقة الأوروبية الأطلسية ضد جميع التهديدات.

بدورها، قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل إن الصين تعد منافسا في عدد من الملفات وشريكا في أخرى.

وأضافت أن الحلف يواجه تحديات جديدة تتمثل في التكتيكات التي تطبقها الصين وروسيا.

وكان ستولتنبرغ قد أكد، في مؤتمر صحفي قبيل قمة الناتو اليوم، أن القدرات العسكرية الصينية وتأثيراتها في المنطقة تمثل تحديا للحلفاء.

