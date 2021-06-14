شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 6 وفيات و156 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 6 حالات وفاة و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا و325 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت الوزارة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7% ..

فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.. لافتة إلى وجود 13 مريضاً في غرف العناية المكثفة بينهم 2 على أجهزة التنفس الاصطناعي.