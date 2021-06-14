شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة "هاله".. فيدرر يدشن عودته للملاعب العشبية بانتصار وتيتيباس ينسحب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

حقق السويسري روجر فيدرر عودة مظفرة للملاعب العشبية بفوز صعب 7-6 و7-5 على إيليا إيفاشكا الصاعد من التصفيات في بطولة "هاله" الألمانية للتنس الاثنين، فيما انسحب اليوناني ستيفانوس تيتيباس من البطولة.

ولم يخض اللاعب السويسري أي مباراة رسمية على الملاعب العشبية منذ الهزيمة في نهائي ويمبلدون أمام نوفاك ديوكوفيتش قبل نحو عامين، لكنه استعاد إيقاعه سريعاً.

ولم يظهر فيدرر بمستواه المعروف، حيث لم ينل اللاعب البالغ عمره 39 عاماً أي نقطة لكسر إرسال إيفاشكا في المجموعة الأولى، واضطر إلى إنقاذ نقطتين لكسر إرساله.

وأنقذ إيفاشكا نقطة لخسارة المباراة والنتيجة 4-5 في المجموعة الثانية، لكن فيدرر حصل على ثلاث أخرى والنتيجة 6-5، وأنهى المهمة بعد أن سدد منافسه ضربة أمامية في الشباك.

وانسحب فيدرر، الذي خاض ثلاث بطولات فقط هذا العام بعد عودته من جراحة في الركبة، من فرنسا المفتوحة الأسبوع الماضي بعد أن بلغ الدور الرابع، قائلاً إنه يرغب في الاستعداد لويمبلدون، ويسعى فيدرر للفوز بلقبه 11 في هاله.

انسحاب النجم اليوناني

وفي إطار البطولة ذاتها، انسحب اليوناني ستيفانوس تيتيباس، الاثنين، من هذه المسابقة التي تأتي في إطار الاستعداد لبطولة ويمبلدون الكبرى، لأسباب شخصية، بعد أن أهدر تقدمه بمجموعتين وخسر في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة يوم الأحد أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعد مباراة ماراثونية استمرت أربع ساعات و11 دقيقة.

وجاء انسحاب تيتيباس (22 عاماً) من بطولة هاله التي تقام على الملاعب العشبية بعد أن قبل بطاقة اشتراك مباشر، وكان من المقرر أن يشارك في الزوجي أيضاً مع شقيقه الأصغر بتروس.

وقال اتحاد محترفي التنس: "سيشارك يانيك هوفمان في الفردي بدلاً منه".

وفي رسالة مشوبة بالعاطفة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، قال تيتيباس إنه علم بوفاة جدته قبل خمس دقائق فقط من موعد انطلاق المباراة النهائية في ملاعب رولان جاروس.